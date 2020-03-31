Редакторы «Ведомостей» предложили собственникам издания другого главного редактора

«То, что я не смогу нормально управлять «Ведомостями», – неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое, – заявил «Ведомостям» Шмаров. – Газета не сможет деградировать из-за действий одного человека, такие сложные системы, как редакции СМИ, обладают большим запасом прочности и ресурсом сопротивления. У «Ведомостей» сильная редакция. Так что тут еще вопрос – кто кого». Редакция может разбежаться или не разбежаться, на данный момент массовых увольнений нет, добавил Шмаров.