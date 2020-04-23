Новые «Ведомости»

Вышедшие в «Ведомостях» тексты прежде никогда не удалялись (без веского на то основания, как то решение суда или существенные фактические ошибки). Отказ удалять публикацию демонстрирует, что повлиять на редакционные решения извне нельзя. Но отказ удалять публикацию не означает отказа от ответственности. Это – часть цивилизованных отношений с любыми заинтересованными сторонами. Четкое соблюдение правил позволяет нам спокойно реагировать на угрозы исков как от «Роснефти», так и от любой другой корпорации (и. о. главного редактора объяснил свое решение снять опубликованный текст стремлением уберечь издание от иска со стороны «Роснефти»). При обнаружении ошибок мы их исправляем и публично приносим извинения. Правки в опубликованном на сайте тексте сопровождаются пояснением, что и в связи с чем исправлено. В газете тоже появляется информация о поправке.