Редакция «Ведомостей» проголосовала за альтернативного и. о. главного редактора
Редакция газеты «Ведомости» провела внутреннее голосование по новой кандидатуре на пост исполняющего обязанности главного редактора издания. Голосование было запущено после письма пяти заместителей главного редактора «Ведомостей», направленного покупателям издания – Константину Зятькову и Алексею Голубовичу.
В нем Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян заявили о необходимости «немедленного назначения» нового исполняющего обязанности главного редактора «из коллектива» и предложили на эту должность Анфису Воронину. Сейчас она является главным редактором партнерского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &», а до этого работала в изданиях «Время новостей», РБК.
Должность и. о. главного редактора с прошлой недели занимает Андрей Шмаров. Решение назначить Шмарова на этот пост было принято Зятьковым и Голубовичем, договорившимся о покупке компании – издателя «Ведомостей» АО «БНМ» (сейчас эту компанию контролируют Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур). Сделка не закрыта, но с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников.
Смена исполняющего обязанности главного редактора необходима для того, чтобы уберечь издание от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, до которой «остаются считанные дни», считают редакторы «Ведомостей».
Сам Шмаров с этим не согласился: «То, что я не смогу нормально управлять «Ведомостями», – неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое». Газета не сможет деградировать из-за действий одного человека, уверен он.
Коллектив редакции «Ведомостей» поддержал решение редакторов о необходимости смены и. о. главного редактора. На голосовании сотрудникам издания предлагалось поддержать Воронину, своего кандидата (с обозначением его имени), или отдать свой голос против всех. В результате Воронина набрала 73 голоса из 79. Кандидатура Андрея Шмарова для голосования не выдвигалась.
О результатах голосования редакция уведомила Кудрявцева, Зятькова и Голубовича.
Тогда же редакторы «Ведомостей» получили ответ на письмо покупателям, подписанный Зятьковым. Он пишет, что заинтересован развивать редакцию, а как читатель газеты и сайта заинтересован в сохранении их качественного содержания («Ведомости» получили согласие Зятькова на цитирование письма).
Зятьков, по собственным словам, внимательно относится ко всем сообщениям, поступающим из редакции касательно действий Шмарова. И. о. главного редактора, уверяет Зятьков, высоко ценит предоставленную ему шанс и пытается доказать, что уважает коллектив и стандарты работы издания.
Но на данный момент замена Шмарова не рассматривается, пишет Зятьков. У редакции будет возможность выбрать нового руководителя на ожидаемом совете директоров, следует из письма, этот совет должен пройти не позднее месяца после закрытия сделки. В середине марта Кудрявцев говорил, что ожидает закрытия сделки через один-два месяца.
«Знаю, что и вы переживаете за издание и своих читателей. Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются, несмотря на карантин и турбулентный период сделки», – завершил свое письмо Зятьков.
Получить комментарии Голубовича не удалось.