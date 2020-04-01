Редакция «Ведомостей» проголосовала за альтернативного и. о. главного редактора

Должность и. о. главного редактора с прошлой недели занимает Андрей Шмаров. Решение назначить Шмарова на этот пост было принято Зятьковым и Голубовичем, договорившимся о покупке компании – издателя «Ведомостей» АО «БНМ» (сейчас эту компанию контролируют Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур). Сделка не закрыта, но с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников.