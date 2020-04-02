Что мы защищаем

1 апреля стало для сотрудников редакции «Ведомостей» не традиционным днем шуток и розыгрышей, а моментом, когда они решили обозначить свою профессиональную и нравственную позицию. Действия и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова, собственноручно переписавшего заголовок про «Роснефть» на прямо противоположный (и не уведомившего ни автора статьи, ни профильного редактора), возмутили редакцию. Утром того же дня стало известно, что шеф-редактор и четыре заместителя главного редактора «Ведомостей» написали письмо продавцам и покупателям издания, что они считают назначение Шмарова разрушительным для «Ведомостей», и предложили свою кандидатуру на должность и. о. – нынешнего редактора партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину.