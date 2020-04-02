Что мы защищаем
1 апреля стало для сотрудников редакции «Ведомостей» не традиционным днем шуток и розыгрышей, а моментом, когда они решили обозначить свою профессиональную и нравственную позицию. Действия и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова, собственноручно переписавшего заголовок про «Роснефть» на прямо противоположный (и не уведомившего ни автора статьи, ни профильного редактора), возмутили редакцию. Утром того же дня стало известно, что шеф-редактор и четыре заместителя главного редактора «Ведомостей» написали письмо продавцам и покупателям издания, что они считают назначение Шмарова разрушительным для «Ведомостей», и предложили свою кандидатуру на должность и. о. – нынешнего редактора партнерских проектов «Ведомости &» Анфису Воронину.
Сотрудники редакции «Ведомостей», взбудораженные этими фактами, решили провести собственное онлайн-голосование по кандидатуре нового и. о. Голосовать предлагалось за Воронину, за своего кандидата или против всех. 73 из 79 голосов было отдано за Воронину, Шмарова не выдвинул никто.
Можно, наверное, попытаться свести нынешний конфликт между редакцией и собственниками, выдвинувшими нового руководителя, к неприятию незнакомого журналистам менеджера, исповедующего иной, чем принято в «Ведомостях», стиль управления и общения. Но суть конфликта в другом. За более чем 20 лет существования «Ведомости» сформировали ценности независимой и объективной журналистики. Они установлены не только правилами работы редакции, но и внутренним убеждением журналистов, разделяющих эти принципы.
За два десятилетия школу «Ведомостей» прошли сотни журналистов. Но мы всегда знали, что наша независимость обеспечена не покровительством высокопоставленного чиновника или равноудаленного олигарха, а скрупулезным изложением фактов и их объективным анализом, что позволяло спокойно реагировать на попытки власти и бизнеса повлиять на освещение их деятельности в газете. Мы знали и другое, что единственный наказуемый проступок – это слабое знание фактов или их невольное искажение.
Эти ценности – объективность и независимость – мы стремились отстаивать, теперь уже можно сказать, в разные исторические эпохи современной России, в том числе, когда государство и квазичастные компании стремятся свести изложение действительности к щедринскому «Чего изволите?». Казалось бы, власть и ее присные преуспели в подмене свободы слова свободой лжи и домысла, заполнении интернет-пространства и печатной прессы альтернативными фактами и конспирологическими построениями, дискредитации качественных СМИ. Подлинных выверенных фактов нет, есть только разные подходы, уверяют они.
Однако, как выясняется, обилие фактообразной шелухи скорее стимулирует тягу людей в России и мире к реальным фактам и объективному анализу ситуации. Особенно ярко это проявилось в последние месяцы, когда экономический кризис, усугубленный эпидемией коронавируса, поразил весь мир. На сайте «Ведомостей», как известно, платный доступ к информации. В последние «довирусные» месяцы на Vedomosti.ru приходило около 10 млн уникальных посетителей в месяц. Но уже в феврале их число подскочило до 13,8 млн, а в феврале – до 28,98 млн! Люди проголосовали за качественную информацию собственными деньгами.
«Ведомости» стали ярким и хорошо узнаваемым брендом среди отечественных СМИ. Наша позиция на рынке и капитализация определяются не только и не столько привычным сочетанием букв и цвета бумаги, сколько журналистами, которые многие годы создают качественный продукт, востребованный читателями. Без них от «Ведомостей» останется только вывеска, которая недолго сохранит привлекательность для читателей и ньюсмейкеров. Исчезнет один из последних источников новостей и аналитики, создаваемых без цензуры и самоцензуры.
Мы с уважением относимся к праву собственников и акционеров назначать главного редактора и других управленцев. Однако и собственникам, если они, конечно, намерены продолжать и развивать «Ведомости» как бизнес, следовало бы понять, что затягивание внутреннего конфликта и вероятное увольнение многих сотрудников грозит резким обесцениванием актива.
Мы не испытываем иллюзий по поводу вероятного завершения нынешней ситуации: на стороне владельцев закон, деньги и неписаное сложившееся в последние годы в отечественных СМИ право собственника влиять на содержание издания. Но готовы настаивать на сохранении прежней редакционной политики, поскольку репутация «Ведомостей» и наша собственная остаются для нас ключевыми ценностями.