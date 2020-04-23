Кремль прокомментировал конфликт в редакции «Ведомостей»

На вопрос корреспондента «Медузы» об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях» Песков сказал: «Я не знаю, от кого он (Шмаров – «Ведомости») мог получить такие рекомендации (снять публикацию – «Ведомости»). Мы не можем никак комментировать редакционную политику, не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами. В этом мы заинтересованы».