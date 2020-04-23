Кремль прокомментировал конфликт в редакции «Ведомостей»По словам Пескова, власти заинтересованы в сохранении изданий с талантливыми коллективами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт редакции «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, который ввел запрет на упоминание «Левады-центра», снял колонку колумниста «Ведомостей» Константина Сонина и запретил критику обнуления президентских сроков Владимира Путина.
На вопрос корреспондента «Медузы» об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях» Песков сказал: «Я не знаю, от кого он (Шмаров – «Ведомости») мог получить такие рекомендации (снять публикацию – «Ведомости»). Мы не можем никак комментировать редакционную политику, не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами. В этом мы заинтересованы».
Шмаров заявил «Ведомостям», что полностью разделяет мнение Пескова. «Иного и быть не может», – сказал он.
Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Сделка пока не закрыта, формально БНМ остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Однако Кудрявцев говорил, что оперативное управление бизнесом передано будущим владельцам.
Конфликт Шмарова с редакцией начался после первой же встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. Тогда и. о. главного редактора, в частности, заявил, что готов дать новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать заметки в газете. Конфликт усилился после попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле. Шмаров объяснил замену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти». Накануне объявил некоторым из заместителей главного редактора и редактору отдела политики, что вводит запрет на упоминание «Левада-центра».
В начале апреля заместители главного редактора Борис Сафронов, Александр Губский, Дмитрий Симаков, Кирилл Харатьян и Филипп Стеркин написали письмо Зятькову и Голубовичу с требованием снять Шмарова с должности и. о. главного редактора. Зятьков в ответном письме сообщил, что сменить главного редактора может только совет директоров, который будет сформирован только после закрытия сделки.
В подготовке публикации принимала участие Ксения Болецкая.