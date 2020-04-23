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Кремль прокомментировал конфликт в редакции «Ведомостей»

По словам Пескова, власти заинтересованы в сохранении изданий с талантливыми коллективами
Алена Якушова Светлана Бочарова
Евгений Разумный / Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт редакции «Ведомостей» с исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым, который ввел запрет на упоминание «Левады-центра», снял колонку колумниста «Ведомостей» Константина Сонина и запретил критику обнуления президентских сроков Владимира Путина.

На вопрос корреспондента «Медузы» об отношении Кремля к происходящему в «Ведомостях» Песков сказал: «Я не знаю, от кого он (Шмаров – «Ведомости») мог получить такие рекомендации (снять публикацию – «Ведомости»). Мы не можем никак комментировать редакционную политику, не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами. В этом мы заинтересованы».

Шмаров заявил «Ведомостям», что полностью разделяет мнение Пескова. «Иного и быть не может», – сказал он.

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Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости». Сделка пока не закрыта, формально БНМ остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Однако Кудрявцев говорил, что оперативное управление бизнесом передано будущим владельцам.

Конфликт Шмарова с редакцией начался после первой же встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. Тогда и. о. главного редактора, в частности, заявил, что готов дать новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать заметки в газете. Конфликт усилился после попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле. Шмаров объяснил замену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти». Накануне объявил некоторым из заместителей главного редактора и редактору отдела политики, что вводит запрет на упоминание «Левада-центра».

В начале апреля заместители главного редактора Борис Сафронов, Александр Губский, Дмитрий Симаков, Кирилл Харатьян и Филипп Стеркин написали письмо Зятькову и Голубовичу с требованием снять Шмарова с должности и. о. главного редактора. Зятьков в ответном письме сообщил, что сменить главного редактора может только совет директоров, который будет сформирован только после закрытия сделки.

В подготовке публикации принимала участие Ксения Болецкая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных