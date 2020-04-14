Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигарховПо этому показателю крупные бизнесмены впервые обошли силовиков
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян. Это следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Впервые за все время исследований с 2000 г. олигархи по этому показателю обошли силовиков, об отстаивании Путиным интересов которых говорят 37% респондентов. В октябре 2017 г. это соотношение было 41 на 31% в пользу силовиков.
По мнению 28% опрошенных, президент выражает интересы чиновников (в 2017 г. так считал 31%), 18%, как и тогда, полагают, что Путин заботится о нуждах среднего класса, а 16% (17% в 2017 г.) – что он отстаивает чаяния простых людей. Больше всего за это время снизилась доля тех, кто говорит о деятельности главы государства на благо «директорского корпуса» (с 25 до 17%), а также культурной и научной элиты (с 15 до 8%).
Зато в ответе на вопрос, на какие слои населения опирается Путин, по-прежнему безоговорочно лидируют силовики, хотя их показатели тоже уменьшились: сейчас так считают 46% опрошенных против 51% в 2017 г. Следующие места занимают олигархи (37 и 34% соответственно), чиновники (27 и 31%) и «директорский корпус» (17 и 26%).
Не в лучшую сторону меняется и общее отношение россиян к президенту. Сумма положительных оценок продолжает падать второй год подряд: в октябре 2019 г. с восхищением и симпатией к Путину относились 32% опрошенных (против 42% в апреле 2017 г.), а в марте 2020 г. – 29% (для сравнения: в марте 2015 г. этот показатель составлял 47%). Отрицательные оценки (антипатия и отвращение) немного выросли (с 11 до 13%), а нейтральные почти не изменились – 60% против 61% полгода назад.
Схожая динамика наблюдается в ответах на вопрос: «Что вас привлекает во Владимире Путине?» Так, доля тех, кто считает его опытным политиком, снизилась с 49% в июле 2018 г. до 42%, волевым и решительным человеком – с 30 до 25%, «настоящим лидером, способным повести за собой людей» – с 17 до 13%. А доля россиян, уважающих Путина за его внешнюю политику (12%), оказалась минимальной с 2013 г. (максимум был в марте 2016 г. – 22%).
Об отрицательных чертах президента опрошенные говорят гораздо реже. По 14% полагают, что ему чужды интересы народа и он связан с коррумпированными политиками, и всего 13% (против 17% в июле 2018 г.) ругают его за связь с крупным капиталом. С 9 до 11% (максимум за последние шесть лет) выросла доля тех, кто считает, что Путин не справляется с руководством страной. В то же время, по убеждению 43% россиян, люди доверяют нынешнему главе государства, потому что «не видят, на кого другого они еще могли бы положиться».
Мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи. И впервые именно за счет социальных сетей, где это широко обсуждалось, последовала такая реакция на политико-экономические события». Авторитет силовиков поддерживается за счет периферии, т. е. сохраняется в консервативных группах населения, объясняет социолог. Что же касается снижения положительных оценок Путина, то это особенно заметно по сравнению с 2008 и 2015 гг., когда был пик симпатий к нему, отмечает Гудков. К этому, по его словам, добавилась и негативная реакция на поправку об обнулении президентских сроков, все-таки примерно 55–58% россиян считают, что власть должна меняться, иначе это приводит к потере эффективности управления государством. «В любом случае у 60% населения нейтральное отношение к президенту, это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти», – резюмирует социолог.
Формулировка вопроса о том, чьи интересы выражает Владимир Путин, не совсем корректна – если слово «олигархи» имеет негативную коннотацию, то «крупные предприниматели» – скорее положительную, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому рост этого показателя можно объяснить как тем, что люди не одобряют поддержку президентом олигархов, так и тем, что они считают правильной поддержку им крупного бизнеса». А снижение, по мнению респондентов, влияния силовиков можно объяснить несколькими резонансными делами, по которым президент делал заявления, и коррупционными разоблачениями в правоохранительной среде, предполагает эксперт.
«То, что процент тех, кто считает, что президент представляет интересы простого народа, сильно не растет, можно объяснить тем, что большинство опрошенных относят себя как раз к простым людям. Отношение к ним они оценивают по реальным обстоятельствам в своей жизни – и это при том, что доходы простых людей за 20 лет сильно выросли», – продолжает Костин. Чтобы эта категория ответов начала расти, нужно не менять информационную политику в освещении деятельности президента, а делать все, чтобы жизнь людей по-настоящему менялась, резюмирует эксперт: «Например, добиваться результативности заявленных в президентском послании национальных проектов, на которые выделено столько денег, сколько ранее никогда не выделялось».