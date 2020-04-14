Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Мнение о том, что Путин выражает интересы крупного бизнеса, связано с дискуссией о падении цен на нефть и обесценивании рубля, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Эта тема очень широко обсуждалась в интернете, а сами события больше всего ударили по наиболее информированным слоям населения и молодежи. Симпатии к президенту тоже больше всего снизились у молодежи. И впервые именно за счет социальных сетей, где это широко обсуждалось, последовала такая реакция на политико-экономические события». Авторитет силовиков поддерживается за счет периферии, т. е. сохраняется в консервативных группах населения, объясняет социолог. Что же касается снижения положительных оценок Путина, то это особенно заметно по сравнению с 2008 и 2015 гг., когда был пик симпатий к нему, отмечает Гудков. К этому, по его словам, добавилась и негативная реакция на поправку об обнулении президентских сроков, все-таки примерно 55–58% россиян считают, что власть должна меняться, иначе это приводит к потере эффективности управления государством. «В любом случае у 60% населения нейтральное отношение к президенту, это несущая конструкция, возможно, эквивалент терпения: ничего сделать нельзя, ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу. Это и есть базовое отношение к власти», – резюмирует социолог.