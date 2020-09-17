Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей
Росавиация одобрила выдачу субсидий российским аэропортам на сумму в 8,67 млрд руб. на компенсацию недополученной из-за пандемии коронавируса прибыли, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«По состоянию на 01.09.2020 в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,10 млрд руб., из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 млрд руб. Фактически средства доведены до 88 получателей в объеме 8,12 млрд руб.», говорится в пояснительной записке к документу.
Несмотря на принятые правительством меры поддержки гражданской авиации, процесс восстановления доходов российских предприятий авиатранспортной отрасли далек от завершения, так как напрямую зависит от восстановления объемов авиаперевозок, подчеркивают авторы документа.
По предварительным данным, убыток российских аэропортов от операционной деятельности за II квартал 2020 г. составил около 13,65 млрд руб. Количество пассажиров, обслуживаемых в российских аэропортах, в апреле снизилось на 91% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае – на 90%, в июне – на 74%, в июле – на 45%, отмечается в пояснительной записке.
Правительство на протяжении II квартала выделяло средства наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Например, из резервного фонда правительства Росавиации было выделено 10,9 млрд руб. на финансовую поддержку аэропортов.