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Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей

Ведомости

Росавиация одобрила выдачу субсидий российским аэропортам на сумму в 8,67 млрд руб. на компенсацию недополученной из-за пандемии коронавируса прибыли, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«По состоянию на 01.09.2020 в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,10 млрд руб., из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 млрд руб. Фактически средства доведены до 88 получателей в объеме 8,12 млрд руб.», говорится в пояснительной записке к документу.

Несмотря на принятые правительством меры поддержки гражданской авиации, процесс восстановления доходов российских предприятий авиатранспортной отрасли далек от завершения, так как напрямую зависит от восстановления объемов авиаперевозок, подчеркивают авторы документа.

По предварительным данным, убыток российских аэропортов от операционной деятельности за II квартал 2020 г. составил около ‎13,65 млрд руб. Количество пассажиров, обслуживаемых в российских аэропортах, в апреле снизилось на 91% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае – на 90%, в июне – на 74%, в июле – на 45%, отмечается в пояснительной записке.

Правительство на протяжении II квартала выделяло средства наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям. Например, из резервного фонда правительства Росавиации было выделено 10,9 млрд руб. на финансовую поддержку аэропортов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных