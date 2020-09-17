Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей

По предварительным данным, убыток российских аэропортов от операционной деятельности за II квартал 2020 г. составил около ‎13,65 млрд руб. Количество пассажиров, обслуживаемых в российских аэропортах, в апреле снизилось на 91% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в мае – на 90%, в июне – на 74%, в июле – на 45%, отмечается в пояснительной записке.