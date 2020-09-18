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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в июле

Ведомости

Реальные зарплаты жителей России в июле выросли на 2,3% в годовом выражении по отношению к июлю 2019 г., следует из предварительных данных Росстата.

В целом за семь месяцев 2020 г., согласно информации Росстата, рост реальных зарплат составил 2,9%, а среднемесячная начисленная зарплата в июле выросла на 5,7%. Она, по предварительным расчетам, составила 49 844 руб.

Зарплаты выросли в целом, подсчитали в Росстате, в крупных и средних предприятиях на 9,1% по сравнению с июлем 2019 г. (57 428 руб.). В то же время в секторах добычи нефти и газа, производства кокса и нефтепродуктов, курьерских услуги и других она снизилась.

В Росстате пояснили, что приведенные данные отражают динамику зарплат около 66% работников, что составляет 43,9 млн человек. На 2019 г. численность наемных работников в России оценивалась в 66 млн человек.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что за год рост зарплат почти в 2 раза превысил инфляцию.

Ранее по теме: Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных