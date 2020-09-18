Росстат сообщил о росте реальных зарплат в июле

Зарплаты выросли в целом, подсчитали в Росстате, в крупных и средних предприятиях на 9,1% по сравнению с июлем 2019 г. (57 428 руб.). В то же время в секторах добычи нефти и газа, производства кокса и нефтепродуктов, курьерских услуги и других она снизилась.