Росстат сообщил о росте реальных зарплат в июле
Реальные зарплаты жителей России в июле выросли на 2,3% в годовом выражении по отношению к июлю 2019 г., следует из предварительных данных Росстата.
В целом за семь месяцев 2020 г., согласно информации Росстата, рост реальных зарплат составил 2,9%, а среднемесячная начисленная зарплата в июле выросла на 5,7%. Она, по предварительным расчетам, составила 49 844 руб.
Зарплаты выросли в целом, подсчитали в Росстате, в крупных и средних предприятиях на 9,1% по сравнению с июлем 2019 г. (57 428 руб.). В то же время в секторах добычи нефти и газа, производства кокса и нефтепродуктов, курьерских услуги и других она снизилась.
В Росстате пояснили, что приведенные данные отражают динамику зарплат около 66% работников, что составляет 43,9 млн человек. На 2019 г. численность наемных работников в России оценивалась в 66 млн человек.
Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza заявили, что за год рост зарплат почти в 2 раза превысил инфляцию.