Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

Ранее Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял. По словам министра, за счет этого в следующем году бюджетные расходы сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – на около 900 млрд руб.