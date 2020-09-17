Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году
Россия в 2021 г. откажется от индексации зарплат государственных служащих в целях экономии бюджетных средств, заявил министр финансов Антон Сиуанов, передает ТАСС.
«Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда по государственно-гражданским служащим в следующем году», – сказал Силуанов. Он пояснил, что индексировать зарплаты продолжат только военным.
Силуанов объяснил, что правительство пошло на эту меру, «чтобы сбалансировать бюджет». «По ниточке со всех мер собирали», – сказал министр.
Ранее Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял. По словам министра, за счет этого в следующем году бюджетные расходы сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – на около 900 млрд руб.
В то же время Силуанов в интервью «России 24» заверил, что правительство продолжит оказывать дополнительную финансовую помощь безработным в 2021 г. Общий объем выплат министр оценил примерно в 100 млрд руб.