Власти решили сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

По словам Силуанова, за счет этого в следующем году бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – около 900 млрд руб. Оптимизация и сокращение статей расходов позволили выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 г., отметил министр. «Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», – сказал он.