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Власти решили сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

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Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021–2023 гг., предполагающий сбалансировать государственный бюджет, снизив расходы на вооружение и зарплаты чиновников, заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет РБК. Одобренный проект госбюджета включает в себя оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, сокращение программы по вооружению на 5%, а также «пропуск» в 2021 г. индексации зарплат чиновников.

По словам Силуанова, за счет этого в следующем году бюджетные ассигнования сократят на 927 млрд руб., в 2022 г. – на 970 млрд, а в 2023 г. – около 900 млрд руб. Оптимизация и сокращение статей расходов позволили выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 г., отметил министр. «Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», – сказал он.

В начале сентября Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2020 г. на уровне около 4% ВВП. Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в России в 2020 г. на 5%. Позднее министерство в обновленном макропрогнозе заявило о снижении ВВП на 3,9%.

Ранее по теме: Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2020 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных