Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2020 года
Дефицит бюджета России по итогам текущего года составит около 4% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.
«Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП», ‒ цитирует ТАСС Силуанова.
По его словам, падение российской экономики по итогам 2020 г. составит менее 4%. «Мы в этом году видим, что экономика (России) снизится на менее 4%. Может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике», ‒ добавил министр.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в России в 2020 г. на 5%. Позднее министерство в обновленном макропрогнозе заявило о снижении ВПП на 3,9%.