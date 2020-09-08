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Силуанов оценил дефицит бюджета России по итогам 2020 года

Ведомости

Дефицит бюджета России по итогам текущего года составит около 4% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП», ‒ цитирует ТАСС Силуанова. 

По его словам, падение российской экономики по итогам 2020 г. составит менее 4%. «Мы в этом году видим, что экономика (России) снизится на менее 4%. Может быть, это будут более позитивные фактические данные по экономике», ‒ добавил министр.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало падение ВВП в России в 2020 г. на 5%. Позднее министерство в обновленном макропрогнозе заявило о снижении ВПП на 3,9%.

Ранее по теме: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных