Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.