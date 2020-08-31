Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предусматривает снижение ВВП в России в 2020 г. на 3,9%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты документа. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.
Макропрогноз Минэкономразвития, на котором основываются бюджетные расчеты, будет внесен в правительство ориентировочно 10 сентября, пишет издание.
Причиной улучшения макропрогноза являются более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги II квартала – быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей.
«Это означает, что Минэкономики даже при коррекции оценок по сектору малого и среднего бизнеса считает первичные оценки падения ВВП во II квартале завышенными, а не наоборот», – говорится в материале.
Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.