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Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

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Обновленный макропрогноз Минэкономразвития предусматривает снижение ВВП в России в 2020 г. на 3,9%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты документа. Ранее министерство прогнозировало падение на 5%.

Макропрогноз Минэкономразвития, на котором основываются бюджетные расчеты, будет внесен в правительство ориентировочно 10 сентября, пишет издание.

Причиной улучшения макропрогноза являются более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги II квартала – быстрое восстановление внутреннего спроса и макроэкономических показателей.

«Это означает, что Минэкономики даже при коррекции оценок по сектору малого и среднего бизнеса считает первичные оценки падения ВВП во II квартале завышенными, а не наоборот», – говорится в материале.

Улучшение прогноза по падению ВВП в 2020 г. повлияет и на цифры следующих трех лет. Министерство прогнозирует, что инвестиции в следующем году будут расти на 3,9%, в 2022 г. – на 5,3%, а в 2023 г. – на 5,1%. Пик роста ВВП предполагается в 2022 г. – на 3,4%, в 2023 г. он замедлится до 3%.

Ранее по теме: Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных