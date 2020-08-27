Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике
Пик проблем в российской экономике пройден, ее восстановление будет обеспечено в 2021 г., заявил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву на телеканале «Россия 24».
«Мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», ‒ сказал Путин.
Основные макроэкономические показатели стабильны, отметил Путин. Несмотря на предсказания значительных колебаний, инфляция в настоящий момент составляет 3,4%. «И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4–3,41», ‒ отметил президент.
Кроме того, растут резервы РФ, «несмотря ни на какие сложности», что создает дополнительную подушку безопасности, подчеркнул он.