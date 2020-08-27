Путин заявил о прохождении пика проблем в российской экономике

«Мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», ‒ сказал Путин.