Минус 1 млрд туристов лишит мировой ВВП $1,17 трлн

Безработица – еще одно последствие снижения туристического потока. По данным WTTC, в секторе занято более 320 млн человек и в зависимости от того, откроются границы в сентябре или декабре, 100–120 млн из них могут потерять работу. Причем в странах, в которых туризм является основным источником дохода, безработица, по прогнозам ООН, может увеличиться на 20%. Наибольшему риску подвержены мелкие, малые и средние предприятия (до 50 сотрудников), которые составляют 80% всех компаний из сферы туризма. А треть рабочей силы в турсекторе и вовсе занято в фирмах с 2–9 сотрудниками. На таких небольших предприятиях чаще всего заняты молодежь и женщины, многие из которых к тому же работают неофициально, сообщается в докладе ООН, и именно они, вероятнее всего, лишатся заработка.