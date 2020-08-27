Минус 1 млрд туристов лишит мировой ВВП $1,17 трлн

Минус 1 млрд туристов лишит мировой ВВП $1,17 трлнИ оставит 120 млн человек без работы
Сектор международного туризма может недополучить $1,08–1,17 трлн в зависимости от того, откроются границы в сентябре или декабре, сообщила ООН в августовской аналитической записке о влиянии пандемии COVID-19 на туризм. По итогам года ООН прогнозирует общее снижение туристического международного потока до 78%, или на 1,1 млрд человек, что приведет к снижению доходов в секторе с $1,5 трлн в 2019 г. до $400 млрд в 2020 г.
Анализ и прогнозы ООН основываются на данных, представленных в отчете Всемирной туристской организации при ООН за июль 2020 г. За первые пять месяцев 2020 г. международный поток туристов снизился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле, когда границы большинства стран были закрыты, количество международных путешествий сократилось на рекордные 97%, а в мае снижение достигло 98%. Такой спад привел к потерям туристического комплекса в размере $320 млрд – это в 3 раза больше, чем его потери во время мирового экономического кризиса 2009 г.
Сектор туризма обеспечивает 10,3% мирового ВВП, 3% ВВП и 6% общего объема экспорта стран «двадцатки». Из-за проблем в этом секторе мировой ВВП может снизиться на 2,8% ($2,22 трлн) в случае остановки туристического потока на восемь месяцев. В то же время в отдельных странах (в основном малоразвитых и островных государствах) ВВП в значительной мере или даже практически полностью зависит от международного туризма – экономика таких стран пострадает сильнее всего. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), международного неправительственного общественного объединения из участников индустрии туризма и путешествий, в Макао, например, на туризм приходится 91,3% ВВП, на Мальдивах – 56,6%, на Багамских островах – 43,3%. Последствия закрытия границ и отмен авиаперевозок для таких стран губительны: так, на острове Ямайка, 31,1% ВВП которого обеспечивает сектор туризма, уже около 300 000 человек стали безработными из-за локдауна.
Безработица – еще одно последствие снижения туристического потока. По данным WTTC, в секторе занято более 320 млн человек и в зависимости от того, откроются границы в сентябре или декабре, 100–120 млн из них могут потерять работу. Причем в странах, в которых туризм является основным источником дохода, безработица, по прогнозам ООН, может увеличиться на 20%. Наибольшему риску подвержены мелкие, малые и средние предприятия (до 50 сотрудников), которые составляют 80% всех компаний из сферы туризма. А треть рабочей силы в турсекторе и вовсе занято в фирмах с 2–9 сотрудниками. На таких небольших предприятиях чаще всего заняты молодежь и женщины, многие из которых к тому же работают неофициально, сообщается в докладе ООН, и именно они, вероятнее всего, лишатся заработка.
Развитие туризма создает благоприятную среду для прямых иностранных инвестиций. Здесь прогнозы ООН также неутешительны: нет туризма – нет инвестиций в туризм. Ожидается снижение объема иностранных инвестиций в предприятия туристического сектора на 40%: с $1,54 трлн в 2019 г. до $924 млрд в 2020 г. Еще на 5–10% объем инвестиций сократится в следующем году. По данным отчета World Investment Report, за время локдауна особенно снизились инвестиции в сферы размещения и обеспечения питанием – на 94%.
Перспективы восстановления туристического потока довольно туманны. Это оказывает влияние и на транспортные компании. По прогнозу ООН, суммарные убытки авиакомпаний, на долю которых приходится 58% туристических перевозок, в 2020 г. составят от $324 млрд до $387 млрд. По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, восстановление туризма – очень важная задача и отрасль должна возродиться, чтобы «вновь обеспечивать рабочие места, стабильные доходы и защиту культурного и природного наследия».