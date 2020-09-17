Эксперты не поверили в рост реальных зарплат

Получается, что наиболее пострадавшие отрасли из-за высокой доли серой занятости в статистику не попали, зато попали бюджетники, которым зарплату поднимают планово». Именно эти искажения приводят к тому, что динамика рынка труда выглядит лучше, чем на самом деле. О том, что низкий уровень инфляции вовсе не стал денежным дождем для населения, говорят и другие факторы. «По данным Росстата, во II квартале 2020 г. реальные располагаемые доходы упали на 8% относительно соответствующего периода прошлого года. В этих условиях предприятия розничной торговли не могли повышать цены на свою продукцию, что обеспечило низкий уровень инфляции в целом по стране», – объясняет происходящее Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит».