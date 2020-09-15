Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год
Средняя зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники с июня 2019 г. по июнь 2020 г. выросла сильнее всего среди представителей разных профессий в России — на 49,2% — до 41,5 тыс. руб., говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-3 по росту доходов также попали сотрудники учреждений общественного обслуживания (дома престарелых и инвалидов, сирот, душевнобольных, алкоголиков и т.д.) — +32,6%, до 40,4 тыс. руб., и специалисты в области аренды и лизинга (+24,5%, до 61,4 тыс. руб.).
Значительно увеличился заработок у тех, кто предоставляет персональные услуги — на 19,3% — до 29,8 тыс. руб. В эту категорию входят работники прачечных, химчисток, салонов красоты, ритуальных агентств, а также тату-мастера и прочие «нишевые» специалисты. На 18,4% выросли зарплаты разработчиков программного обеспечения — до 97,2 тыс. руб.
«Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6%, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2% — годовой показатель). В некоторых сферах рост заработков оказался еще более ощутимым. Однако в целом позитивная динамика мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников», — отметили аналитики.
Так, например, мебельщики вошли в топ-10 профессий в России по увеличению зарплаты за год — рост составил 14%. Однако средний размер месячной оплаты труда в этой области в июне был на уровне 25,9 тыс. руб., что значительно ниже, чем у представителей тех профессий, чьи зарплаты снизились сильнее всего: работников сферы воздушного пассажирского транспорта (на 25,2%, до 86,2 тыс. руб.), туристического бизнеса (на 23%, до 26,9 тыс. руб.) и железнодорожных пассажирских перевозок (на 22,9%, до 47,6 тыс. руб.).
Больше всего в России зарабатывают те, кто заняты в добыче нефти и природного газа: их средняя зарплата в июне этого года составила 137,5 тыс. руб. Тем не менее это на 8,6% меньше, чем годом ранее. На втором месте — топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления (105,1 тыс. руб.), на третьем — производители табачных изделий (100,5 тыс. руб.).
Меньше всего в стране в июне зарабатывали производители одежды (19,4 тыс. руб.), работники общепита (20,2 тыс. руб.) и производители кожаных изделий (23,9 тыс. руб.). В целом в зависимости от отрасли размер средних зарплат в России отличается в семь раз, отметили аналитики.