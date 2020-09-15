Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

Так, например, мебельщики вошли в топ-10 профессий в России по увеличению зарплаты за год — рост составил 14%. Однако средний размер месячной оплаты труда в этой области в июне был на уровне 25,9 тыс. руб., что значительно ниже, чем у представителей тех профессий, чьи зарплаты снизились сильнее всего: работников сферы воздушного пассажирского транспорта (на 25,2%, до 86,2 тыс. руб.), туристического бизнеса (на 23%, до 26,9 тыс. руб.) и железнодорожных пассажирских перевозок (на 22,9%, до 47,6 тыс. руб.).