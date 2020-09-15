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Названы профессии с самым высоким ростом зарплат за год

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Средняя зарплата специалистов по ремонту компьютеров и бытовой техники с июня 2019 г. по июнь 2020 г. выросла сильнее всего среди представителей разных профессий в России — на 49,2% — до 41,5 тыс. руб., говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В топ-3 по росту доходов также попали сотрудники учреждений общественного обслуживания (дома престарелых и инвалидов, сирот, душевнобольных, алкоголиков и т.д.) — +32,6%, до 40,4 тыс. руб., и специалисты в области аренды и лизинга (+24,5%, до 61,4 тыс. руб.).

Значительно увеличился заработок у тех, кто предоставляет персональные услуги — на 19,3% — до 29,8 тыс. руб. В эту категорию входят работники прачечных, химчисток, салонов красоты, ритуальных агентств, а также тату-мастера и прочие «нишевые» специалисты. На 18,4% выросли зарплаты разработчиков программного обеспечения — до 97,2 тыс. руб.

«Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6%, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2% — годовой показатель). В некоторых сферах рост заработков оказался еще более ощутимым. Однако в целом позитивная динамика мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников», — отметили аналитики. 

Так, например, мебельщики вошли в топ-10 профессий в России по увеличению зарплаты за год — рост составил 14%. Однако средний размер месячной оплаты труда в этой области в июне был на уровне 25,9 тыс. руб., что значительно ниже, чем у представителей тех профессий, чьи зарплаты снизились сильнее всего: работников сферы воздушного пассажирского транспорта (на 25,2%, до 86,2 тыс. руб.), туристического бизнеса (на 23%, до 26,9 тыс. руб.) и железнодорожных пассажирских перевозок (на 22,9%, до 47,6 тыс. руб.).

Больше всего в России зарабатывают те, кто заняты в добыче нефти и природного газа: их средняя зарплата в июне этого года составила 137,5 тыс. руб. Тем не менее это на 8,6% меньше, чем годом ранее. На втором месте — топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления (105,1 тыс. руб.), на третьем — производители табачных изделий (100,5 тыс. руб.).

Меньше всего в стране в июне зарабатывали производители одежды (19,4 тыс. руб.), работники общепита (20,2 тыс. руб.) и производители кожаных изделий (23,9 тыс. руб.). В целом в зависимости от отрасли размер средних зарплат в России отличается в семь раз, отметили аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных