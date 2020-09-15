В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

В июне, по данным «РИА Новостей», депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день. В 2014 г. депутаты уже вносили на рассмотрение Госдумы такой законопроект, только тогда почасовую оплату труда предлагалось ввести не ниже 100 руб. Минтруд не поддержал инициативу.