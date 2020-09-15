В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
В России предложили ввести минимальную зарплату в час. Пункт об обсуждении этого вопроса включили в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 гг., пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Минимальный размер часовой ставки может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда». Такое предложение выдвинули со стороны правительства, сообщили изданию в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
В июне, по данным «РИА Новостей», депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день. В 2014 г. депутаты уже вносили на рассмотрение Госдумы такой законопроект, только тогда почасовую оплату труда предлагалось ввести не ниже 100 руб. Минтруд не поддержал инициативу.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТ – с 8000 руб. до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза – до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что из-за напряженной ситуации на рынке труда необходимо продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы.