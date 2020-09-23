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Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», ‒ объяснил Путин, отметив, что сейчас ситуация изменилась, поэтому с 1 января НДФЛ с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн руб. в год, будет составлять 15%. Это, по его словам, даст бюджету дополнительные 60 млрд руб.

17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по НДФЛ до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех лиц, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Ранее с таким предложением выступил сам президент. Тогда он пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

Чиновники уже возвращались к теме изменения ставки НДФЛ в конце 2019 г. Тогда ради поддержки малоимущих власти обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум.

Ранее по теме: Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных