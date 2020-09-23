Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», ‒ объяснил Путин, отметив, что сейчас ситуация изменилась, поэтому с 1 января НДФЛ с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн руб. в год, будет составлять 15%. Это, по его словам, даст бюджету дополнительные 60 млрд руб.
17 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по НДФЛ до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех лиц, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Ранее с таким предложением выступил сам президент. Тогда он пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.
Чиновники уже возвращались к теме изменения ставки НДФЛ в конце 2019 г. Тогда ради поддержки малоимущих власти обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум.