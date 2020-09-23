Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

«Еще одно решение в сфере налоговой политики, которое я считаю справедливым и нравственно обоснованным, об этом мы долго говорили и долго держали 13% НДФЛ. И правильно делали, потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла», ‒ объяснил Путин, отметив, что сейчас ситуация изменилась, поэтому с 1 января НДФЛ с суммы дохода граждан, превышающей 5 млн руб. в год, будет составлять 15%. Это, по его словам, даст бюджету дополнительные 60 млрд руб.