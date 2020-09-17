Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.

Согласно пояснительной записке, повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. В финансово-экономическом обосновании проекта говорится, что повышение налоговой ставки даст бюджету дополнительно 60 млрд руб. в год.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для людей с доходом выше 5 млн руб. в год. Тогда Путин пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. До этого чиновники возвращались к теме изменения ставки НДФЛ в конце 2019 г. Ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума).

Такой вариант реформы должен был обойтись в 1–1,5 трлн руб., говорили чиновники. Обсуждался и вычет в 1,5 и для всех, говорили собеседники «Ведомостей», при этом ставка НДФЛ могла при таком варианте вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Но тогда власти в итоге решили «пойти по другому пути» и оказывать нуждающимся адресную финансовую поддержку, объяснял министр финансов Антон Силуанов.

Ранее по теме: Путин предложил поднять ставку НДФЛ до 15% для россиян с высоким доходом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных