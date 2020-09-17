Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для людей с доходом выше 5 млн руб. в год. Тогда Путин пояснил, что эти деньги пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. До этого чиновники возвращались к теме изменения ставки НДФЛ в конце 2019 г. Ради поддержки малоимущих власти всерьез обсуждали введение вычета из НДФЛ в прожиточный минимум (или 1,5 прожиточного минимума).