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Треть российских компаний сократили зарплаты сотрудникам из-за пандемии

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Треть компаний в России сократили зарплаты сотрудникам, чтобы обеспечить функционирование бизнеса в период пандемии коронавируса, следует из результатов опроса банка «Открытие», в котором приняли участие более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд руб. в год.

«Для обеспечения функционирования бизнеса компании, прежде всего, сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. Треть компаний снизили сотрудникам зарплату. Около четверти участников опроса сократили штат», — говорится в сообщении пресс-службы банка. По данным «Открытия», разорились в результате пандемии 8% компаний, закрыли бизнес — 7%.

Почти треть — 29% — респондентов отметили, что их бизнес восстановился или ничего не потерял в период действия ограничений, вызванных распространением коронавируса. Около половины — 40% — опрошенных сообщили об отсутствии проблем после ослабления карантинных мер. Почти треть предпринимателей считают, что их компании не смогут пережить вторую волну пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных