Треть российских компаний сократили зарплаты сотрудникам из-за пандемии
Треть компаний в России сократили зарплаты сотрудникам, чтобы обеспечить функционирование бизнеса в период пандемии коронавируса, следует из результатов опроса банка «Открытие», в котором приняли участие более 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд руб. в год.
«Для обеспечения функционирования бизнеса компании, прежде всего, сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. Треть компаний снизили сотрудникам зарплату. Около четверти участников опроса сократили штат», — говорится в сообщении пресс-службы банка. По данным «Открытия», разорились в результате пандемии 8% компаний, закрыли бизнес — 7%.
Почти треть — 29% — респондентов отметили, что их бизнес восстановился или ничего не потерял в период действия ограничений, вызванных распространением коронавируса. Около половины — 40% — опрошенных сообщили об отсутствии проблем после ослабления карантинных мер. Почти треть предпринимателей считают, что их компании не смогут пережить вторую волну пандемии.