Треть российских компаний сократили зарплаты сотрудникам из-за пандемии

Почти треть — 29% — респондентов отметили, что их бизнес восстановился или ничего не потерял в период действия ограничений, вызванных распространением коронавируса. Около половины — 40% — опрошенных сообщили об отсутствии проблем после ослабления карантинных мер. Почти треть предпринимателей считают, что их компании не смогут пережить вторую волну пандемии.