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Мишустин продлил мораторий на банкротства до начала 2021 года

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление и продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов до 7 января 2021 года, сообщается на сайте правительства.

«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлён до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, включая гостиничный бизнес, общепит, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг и другие.

В период действия моратория организации и индивидуальные предприниматели смогут получить по решению арбитражного суда судебную рассрочку. Рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям, добавили в правительстве.

О продлении моратория Мишустин заявил ранее на совещании с правительством.

Мораторий на банкротство был введен правительством 4 апреля в качестве меры поддержки бизнеса из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных