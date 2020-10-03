Мишустин продлил мораторий на банкротства до начала 2021 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление и продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов до 7 января 2021 года, сообщается на сайте правительства.
«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлён до 7 января 2021 года включительно. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, включая гостиничный бизнес, общепит, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг и другие.
В период действия моратория организации и индивидуальные предприниматели смогут получить по решению арбитражного суда судебную рассрочку. Рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям, добавили в правительстве.
О продлении моратория Мишустин заявил ранее на совещании с правительством.
Мораторий на банкротство был введен правительством 4 апреля в качестве меры поддержки бизнеса из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.