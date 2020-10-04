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Правительство обязало регионы отчитываться о решении проблем обманутых пайщиков

Ведомости

Правительство России обязало регионы отчитываться о решении проблем обманутых пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что сейчас главы регионов должны составлять планы-графики, в которых указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав.

«Кроме того, в «дорожную карту» будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например, о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане», — добавили в правительстве.

Главы регионов должны обновлять план-график раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это должно помочь россиянам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов, считают в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных