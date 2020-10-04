Правительство обязало регионы отчитываться о решении проблем обманутых пайщиков
Правительство России обязало регионы отчитываться о решении проблем обманутых пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Региональные власти будут отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что сейчас главы регионов должны составлять планы-графики, в которых указывается перечень проблемных домов и недобросовестных компаний, количество обманутых дольщиков, а также меры, способы и сроки восстановления их прав.
«Кроме того, в «дорожную карту» будут добавлены сведения о нежилых помещениях, например, о кладовках и машино-местах, которые приобрели граждане», — добавили в правительстве.
Главы регионов должны обновлять план-график раз в квартал и размещать его в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Это должно помочь россиянам следить за актуальной информацией о ходе строительства проблемных домов, считают в правительстве.