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Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что падение курса рубля к доллару на 20% с начала года — это «великолепно» для российских компаний, которые не сильно зависят от импорта. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

По словам министра, такие компании сейчас находятся «в благоприятном положении». Кроме того, ослабление российской валюты будет мотивировать другие предприятия меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок.

Bloomberg связывает повышение курса с 62 руб. за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию. Три года назад Мантуров называл курс в 62 руб. за доллар оптимальным для развития экономики. 15 октября доллар стоил 78 руб., отмечает агентство.

Сейчас, по словам Мантурова, правительство не обсуждает никаких планов по продлению мер поддержки бизнеса, которые применялись во время ограничительных мер из-за пандемии. «Мы надеемся, что пик позади», — отметил он.

12 октября ЦБ оценил влияние ослабления рубля на инфляцию в России. По прогнозу регулятора, в условиях проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 г., 3,5-4% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России считает необходимым сохранить мягкие денежно-кредитные условия в 2021 г. для удержания инфляции вблизи целевого значения в 4%.

В начале октября Минфин сообщил, что совместно с ЦБ поддержат рубль путем увеличения интервенций на валютном рынке. Ежедневно оба ведомства в сумме будут продавать валюту на 11 млрд руб. (примерно $140 млн по текущему курсу): Минфин с 7 октября по 6 ноября – на 5,7 млрд руб., ЦБ уже (с 1 октября) продает примерно на 5,3 млрд руб. При этом ни Минфин, ни Центробанк не связывают эти продажи с поддержкой рубля.

Ранее по теме: Минфин и ЦБ будут продавать валюту на 11 млрд рублей в день

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных