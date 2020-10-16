Мантуров назвал преимущество падения курса рубля к доллару

Bloomberg связывает повышение курса с 62 руб. за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию. Три года назад Мантуров называл курс в 62 руб. за доллар оптимальным для развития экономики. 15 октября доллар стоил 78 руб., отмечает агентство.