Минтруд предложил выделить 35,6 млрд рублей на выплаты безработным до конца года
Министерство труда и соцзащиты предложило выделить из резервного фонда правительства 35,6 млрд руб. на выплату пособий по безработице до конца 2020 г., сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Проект распоряжения правительства согласован с Минфином, отмечает агентство.
Согласно документу, сейчас на такие пособия в бюджете предусмотрено 165,7 млрд руб. По данным на 12 октября, 92% этих средств израсходовано, остаток составляет 12,9 млрд руб.
В Минтруде отметили, что в 82 регионах израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, из них в 69 регионах – более 90% средств, в 15 субъектах – более 95%. В некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий, это связано с тем, что из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование, сообщил Минтруд.
До конца 2020 г., по данным Минтруда, не ожидается значительное снижение численности безработных. По прогнозу министерства, в октябре численность безработных составит 3,4 млн человек, в ноябре – 3,2 млн, в декабре – 3 млн человек. За 12 дней октября численность безработных снизилась на 63,3 тыс. до 3,62 млн человек, отметили в министерстве.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице в 2020 г. с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия увеличился в три раза – до 4500 руб. Также были введены доплаты к пособию для безработных родителей – по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.