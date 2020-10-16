Минтруд предложил выделить 35,6 млрд рублей на выплаты безработным до конца года

В Минтруде отметили, что в 82 регионах израсходовано более 80% средств на пособия по безработице, из них в 69 регионах – более 90% средств, в 15 субъектах – более 95%. В некоторых субъектах образовалась задолженность по выплате пособий, это связано с тем, что из-за большого потока обращений работники центров занятости населения не успевали вовремя обрабатывать информацию, отсутствовало финансирование, сообщил Минтруд.