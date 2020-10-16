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Российский туризм может получить 2,5 трлн рублей инвестиций до 2030 года

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Российская туристическая отрасль может получить 2,5 трлн руб. частных инвестиций до 2030 г. благодаря реализации отраслевого национального проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Ростуризма Григория Прокуронова.

«По нацпроекту за счет частных инвестиций в период до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей. Это и прямые частные инвестиции, и косвенные эффекты», – сказал Прокуронов на онлайн-совещании «Развитие индустрии туризма в Российской Федерации».

Ранее Ростуризм разработал и направил на согласование в правительство проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Реализация всего нацпроекта рассчитана до 2030 г. Стоимость его реализации, согласно паспорту, составляет 628,9 млрд руб.

В конце сентября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса по итогам года может составить около $8-9 млрд. Он напомнил, что в 2019 г. российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.

Ранее по теме: Туроператоры оценили сроки восстановления отрасли после пандемии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных