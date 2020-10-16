Российский туризм может получить 2,5 трлн рублей инвестиций до 2030 года

В конце сентября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса по итогам года может составить около $8-9 млрд. Он напомнил, что в 2019 г. российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.