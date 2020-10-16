Российский туризм может получить 2,5 трлн рублей инвестиций до 2030 года
Российская туристическая отрасль может получить 2,5 трлн руб. частных инвестиций до 2030 г. благодаря реализации отраслевого национального проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Ростуризма Григория Прокуронова.
«По нацпроекту за счет частных инвестиций в период до 2030 года мы оцениваем в 2,5 трлн рублей. Это и прямые частные инвестиции, и косвенные эффекты», – сказал Прокуронов на онлайн-совещании «Развитие индустрии туризма в Российской Федерации».
Ранее Ростуризм разработал и направил на согласование в правительство проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Реализация всего нацпроекта рассчитана до 2030 г. Стоимость его реализации, согласно паспорту, составляет 628,9 млрд руб.
В конце сентября президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что объем недополученных доходов туристической отрасли России из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса по итогам года может составить около $8-9 млрд. Он напомнил, что в 2019 г. российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.