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Туроператоры оценили сроки восстановления отрасли после пандемии

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Туристическая отрасль России восстановится от последствий пандемии коронавируса не менее чем через два года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

«Минимум два года ему [туристическому рынку] нужно будет на это», — сказал Игнатьев. В то же время он выразил надежду, что после окончания пандемии российская турострасль начнет быстро восстанавливаться.

Ранее Игнатьев допустил, что потери туристического бизнеса России от пандемии коронавиурса и связанных с этим транспортных и других ограничений, включая закрытие границ, к концу года составят до $8-9 млрд. Уже понесенные убытки с января по сентябрь он оценил в $7 млрд. Он напомнил, что в 2019 году российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.

В июне Всемирная туристская организация при ООН подсчитала, что потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса только с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных