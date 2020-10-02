Туроператоры оценили сроки восстановления отрасли после пандемии

Ранее Игнатьев допустил, что потери туристического бизнеса России от пандемии коронавиурса и связанных с этим транспортных и других ограничений, включая закрытие границ, к концу года составят до $8-9 млрд. Уже понесенные убытки с января по сентябрь он оценил в $7 млрд. Он напомнил, что в 2019 году российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.