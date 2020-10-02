Туроператоры оценили сроки восстановления отрасли после пандемии
Туристическая отрасль России восстановится от последствий пандемии коронавируса не менее чем через два года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.
«Минимум два года ему [туристическому рынку] нужно будет на это», — сказал Игнатьев. В то же время он выразил надежду, что после окончания пандемии российская турострасль начнет быстро восстанавливаться.
Ранее Игнатьев допустил, что потери туристического бизнеса России от пандемии коронавиурса и связанных с этим транспортных и других ограничений, включая закрытие границ, к концу года составят до $8-9 млрд. Уже понесенные убытки с января по сентябрь он оценил в $7 млрд. Он напомнил, что в 2019 году российская экономика получила от въездного туризма около $10 млрд.
В июне Всемирная туристская организация при ООН подсчитала, что потери международного туристического сектора из-за пандемии коронавируса только с января по май 2020 г. достигли $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли из-за экономического кризиса в 2009 г.