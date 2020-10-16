В Белоруссии заявили о погашении долга перед «Газпромом» за 2020 год
Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 г., заявили «Интерфакс-Запад» в пресс-службе республиканского Министерства энергетики.
«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Ранее сегодня сообщалось, что Белоруссия получила первую часть кредита от России. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.
В начале сентября, после визита в Минск в составе российской правительственной делегации, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что между Россией и Белоруссией достигнута принципиальная договоренность по поводу оплаты долга за поставленный белорусской стороне газ. По его словам, белорусская сторона на тот момент начала работу над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.
В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов рассматривать вопрос заключения соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ завышенной.