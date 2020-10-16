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В Белоруссии заявили о погашении долга перед «Газпромом» за 2020 год

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Белоруссия полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре 2020 г., заявили «Интерфакс-Запад» в пресс-службе республиканского Министерства энергетики.

«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Ранее сегодня сообщалось, что Белоруссия получила первую часть кредита от России. Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислил Белоруссии кредит в объеме $500 млн. В конце сентября президент России Владимир Путин заявлял, что большая часть этих средств пойдет на погашение долга в $330 млн перед «Газпромом». О решении выделить Минску кредит в $1,5 млрд Путин объявил 14 сентября.

В начале сентября, после визита в Минск в составе российской правительственной делегации, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что между Россией и Белоруссией достигнута принципиальная договоренность по поводу оплаты долга за поставленный белорусской стороне газ. По его словам, белорусская сторона на тот момент начала работу над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что готов рассматривать вопрос заключения соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ завышенной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных