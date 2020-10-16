В Белоруссии заявили о погашении долга перед «Газпромом» за 2020 год

В начале сентября, после визита в Минск в составе российской правительственной делегации, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что между Россией и Белоруссией достигнута принципиальная договоренность по поводу оплаты долга за поставленный белорусской стороне газ. По его словам, белорусская сторона на тот момент начала работу над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.