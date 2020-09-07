Новак назвал срок погашения Белоруссией долга за российский газ
Белоруссия погасит долг за поставки российского газа в течение месяца, сторонами достигнута соответствующая договоренность, заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.
«Принципиально договорились, что коллеги погасят... Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца», ‒ сказал Новак. По его словам, сейчас белорусская сторона уже работает над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.
В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл общую сумму долга Минска за газ ‒ $165,57 млн. Заключение соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. он был готов рассматривать только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ в $127 за кубометр завышенной.
Сейчас задолженность Минска за газ составляет, по мнению российской стороны, $328 млн. Действующий контракт на поставку газа заключен в феврале 2020 г.
В начале сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерства финансов России и Белоруссии обсуждают условия рефинансирования госдолга белорусской республики.