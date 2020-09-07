Новак назвал срок погашения Белоруссией долга за российский газ

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл общую сумму долга Минска за газ ‒ $165,57 млн. Заключение соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. он был готов рассматривать только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ в $127 за кубометр завышенной.