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Новак назвал срок погашения Белоруссией долга за российский газ

Ведомости

Белоруссия погасит долг за поставки российского газа в течение месяца, сторонами достигнута соответствующая договоренность, заявил глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

«Принципиально договорились, что коллеги погасят... Это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца», ‒ сказал Новак. По его словам, сейчас белорусская сторона уже работает над сверкой задолженности, поиском источников финансирования для ее погашения и другими техническими вопросами.

В мае председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер называл общую сумму долга Минска за газ ‒ $165,57 млн. Заключение соглашения о поставках газа в Белоруссию в 2021 г. он был готов рассматривать только после урегулирования вопроса с задолженностью. Минск заявлял об отсутствии долга, однако в начале июня предложил начать переговоры о новых поставках. Власти Белоруссии также считали российскую цену на газ в $127 за кубометр завышенной.

Сейчас задолженность Минска за газ составляет, по мнению российской стороны, $328 млн. Действующий контракт на поставку газа заключен в феврале 2020 г.

В начале сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что министерства финансов России и Белоруссии обсуждают условия рефинансирования госдолга белорусской республики. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных