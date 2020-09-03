Россия наращивает контакты с властями Белоруссии по всем линиям

Россия наращивает контакты с властями Белоруссии по всем линиямНо Москве надо учесть и мнение протестующих, считают эксперты
В Москве 2 сентября состоялись переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Открывая встречу, Макей заявил, что белорусским властям удалось стабилизировать обстановку в стране. «Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне», — цитирует его слова ТАСС.
При этом Макей подчеркнул, что Белоруссия до сих пор находится в зоне политической турбулентности, однако сейчас накал страстей понизился. Вмешательство в белорусский кризис осудил и Лавров. На встрече с Макеем он заявил, что Россия крайне неодобрительно относится к внешнеполитическому давлению, которое сейчас оказывается на Минск. По словам Лаврова, также наблюдается увеличение активности НАТО около белорусских границ, а в самой Белоруссии сейчас находится около 200 украинских экстремистов из запрещенных в России организаций вроде «Правого сектора». При этом министр объявил, что Россия будет твердо реагировать на любые попытки «оторвать» Белоруссию от Союзного государства.
Глава МИД России убежден, что кризис в Белоруссии можно остановить с помощью диалога между белорусскими властями и оппозицией. Как сообщает ТАСС, Лавров положительно высказался о конституционной реформе, задуманной президентом Александром Лукашенко, и назвал ее «перспективным проектом». Ранее действующий президент Белоруссии объявил, что новые президентские выборы в стране могут пройти, когда примут новую конституцию.
В ноябре состоится заседание коллегий МИД России и Белоруссии в Минске. Также на встрече обсуждалось возобновление транспортного сообщения между двумя странами. Обсуждается визит Лукашенко в Москву через несколько недель. Ведутся переговоры о рефинансировании российских кредитов и о связях по линии военных ведомств.
Как отмечает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, в отношениях России и Белоруссии возможны два варианта развития событий. Первый из них предполагает реализацию конституционной реформы, о которой говорил Лукашенко, ее цель – отвлечь население от протестов и забастовок. При этом данную реформу Лукашенко вполне может растянуть на ближайшие пять лет, что грозит новой вспышкой протестов в Белоруссии.
«Формат очень рыхлый, он полностью отдает тему на усмотрение Лукашенко – когда хочу, тогда уйду», – оценивает перспективу конституционной реформы эксперт. Второй вариант предполагает, что Лукашенко не удержится без поддержки Москвы, так как опирается он лишь на силовые ведомства. «Появилось [в подобной ситуации] окошко возможностей для подписания документов по экономической интеграции и быстрого запуска этой интеграции. В этом варианте Лукашенко нужен максимально долго», – отмечает Суздальцев.
При этом есть понимание, что, даже если Лукашенко в сентябре подпишет такие документы, реальных действий от него можно и не дождаться. Очень важна при этом и реакция белорусского народа, который не принимает Лукашенко. В Белоруссии перед российским руководством встают серьезные проблемы – у Москвы нет ресурсов на то, чтобы «переориентировать» белорусский народ. Оба сценария остаются мирными и законными, но это никак не уменьшает раскола в белорусском обществе. «Российское руководство ищет варианты, чтобы страна и народ, которые нам не чужие, остались рядом с нами. Мы не должны допустить варианта «Украина-2», – резюмировал Суздальцев.