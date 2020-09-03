Россия наращивает контакты с властями Белоруссии по всем линиям

При этом есть понимание, что, даже если Лукашенко в сентябре подпишет такие документы, реальных действий от него можно и не дождаться. Очень важна при этом и реакция белорусского народа, который не принимает Лукашенко. В Белоруссии перед российским руководством встают серьезные проблемы – у Москвы нет ресурсов на то, чтобы «переориентировать» белорусский народ. Оба сценария остаются мирными и законными, но это никак не уменьшает раскола в белорусском обществе. «Российское руководство ищет варианты, чтобы страна и народ, которые нам не чужие, остались рядом с нами. Мы не должны допустить варианта «Украина-2», – резюмировал Суздальцев.