Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель. До этого Путин заявил, что Москва считает выборы президента Белоруссии состоявшимися.