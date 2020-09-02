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Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября

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Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 3 сентября, посетит белорусскую столицу, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», – цитирует его заявление на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем «Интерфакс». По словам Лаврова, также президент Белоруссии Александр Лукашенко скоро посетит Москву.

31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель. До этого Путин заявил, что Москва считает выборы президента Белоруссии состоявшимися.

Ранее Путин и Лукашенко договорились о рефинансировании госдолга Белоруссии. Сейчас Минфины обеих стран обсуждают условия и объем сделки, сообщил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее по теме: Кремль обозначил сроки встречи Путина и Лукашенко

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных