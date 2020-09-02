Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября
Премьер-министр России Михаил Мишустин завтра, 3 сентября, посетит белорусскую столицу, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск», – цитирует его заявление на встрече с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем «Интерфакс». По словам Лаврова, также президент Белоруссии Александр Лукашенко скоро посетит Москву.
31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель. До этого Путин заявил, что Москва считает выборы президента Белоруссии состоявшимися.
Ранее Путин и Лукашенко договорились о рефинансировании госдолга Белоруссии. Сейчас Минфины обеих стран обсуждают условия и объем сделки, сообщил вчера министр финансов РФ Антон Силуанов.