Кремль обозначил сроки встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», – сказал Песков.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 30 августа, сообщала пресс-служба Кремля. В сообщении указано, что главы государств договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели». В ходе разговора был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем», говорилось в сообщении.
Ранее Путин заявил, что Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов. «Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы – я сразу это сделал – признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – сказал президент России в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.