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Кремль обозначил сроки встречи Путина и Лукашенко

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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», – сказал Песков.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор 30 августа, сообщала пресс-служба Кремля. В сообщении указано, что главы государств договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели». В ходе разговора был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем», говорилось в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов. «Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы – я сразу это сделал – признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – сказал президент России в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных