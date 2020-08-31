Кремль обозначил сроки встречи Путина и Лукашенко

Ранее Путин заявил, что Кремль признает легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов. «Мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы – я сразу это сделал – признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», – сказал президент России в эфире передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».