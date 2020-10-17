В России расширят поддержку экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа сельхозпроизводителей, которые могут рассчитывать на господдержку экспорта своей продукции, сообщается на сайте правительства.
«Ещё больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей продукции, поставляемой за рубеж. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что раньше на господдержку могли претендовать только производители, которые поставляли свою продукции на внешние рынки самостоятельно, теперь же право на господдержку распространится также и на тех аграриев, кто организовывают поставки через посредников.
В правительстве считают, что расширение программы господдержки позволит увеличить объем экспорта сельхозпродукции.