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В России расширят поддержку экспорта сельхозпродукции

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа сельхозпроизводителей, которые могут рассчитывать на господдержку экспорта своей продукции, сообщается на сайте правительства.

«Ещё больше аграриев смогут получить субсидии на сертификацию своей продукции, поставляемой за рубеж. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что раньше на господдержку могли претендовать только производители, которые поставляли свою продукции на внешние рынки самостоятельно, теперь же право на господдержку распространится также и на тех аграриев, кто организовывают поставки через посредников.

В правительстве считают, что расширение программы господдержки позволит увеличить объем экспорта сельхозпродукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных