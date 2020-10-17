Эрдоган уточнил объем обнаруженного в Черном море газового месторождения

«Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволяют говорить об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд кубометров, то есть до 405 млрд кубометров», — цитирует его агентство Anadolu.