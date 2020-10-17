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Эрдоган уточнил объем обнаруженного в Черном море газового месторождения

Ведомости

Объем газового месторождения «Сакарья», обнаруженного Турцией в Черном море в августе, составляет 405 млрд кубометров сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволяют говорить об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд кубометров, то есть до 405 млрд кубометров», — цитирует его агентство Anadolu.

Президент Турции уточнил, что Анкара намерена начать обеспечивать население найденным газом к 2023 г. По его словам, открытое месторождение является крупнейшим в стране. Разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, считает Эрдоган.

В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.

Ранее по теме: Эксперт подверг сомнению объемы газа, найденного Турцией в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных