Эрдоган уточнил объем обнаруженного в Черном море газового месторождения
Объем газового месторождения «Сакарья», обнаруженного Турцией в Черном море в августе, составляет 405 млрд кубометров сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволяют говорить об увеличении объема доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд кубометров, то есть до 405 млрд кубометров», — цитирует его агентство Anadolu.
Президент Турции уточнил, что Анкара намерена начать обеспечивать население найденным газом к 2023 г. По его словам, открытое месторождение является крупнейшим в стране. Разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, считает Эрдоган.
В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.