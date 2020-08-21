Эксперт подверг сомнению объемы газа, найденного Турцией в Черном море

«За такой короткий срок оценить уровень извлекаемых запасов месторождения практически невозможно. Фактически, Турция будет находиться на первом этапе освоения месторождения. Поэтому в данном случае говорить об уровне извлекаемых запасов довольно рано. За месяц нельзя провести полноценную геологоразведку и понять объемы извлекаемых запасов. Эрдоганом не была озвучена глубина, на которой найдено месторождение. Соответственно, мы не можем даже оценить потенциальную себестоимость кубометра, которую начнут добывать не раньше чем через несколько лет», ‒ сказал собеседник.