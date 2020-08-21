Эксперт подверг сомнению объемы газа, найденного Турцией в Черном море
Объем найденного Турцией природного газа в Черном море невозможно оценить за столь короткий срок (около месяца с начала бурения скважины «Туна-1»), так как за это время нельзя провести полноценную геологоразведку и понять потенциальные объемы извлекаемых запасов. Об этом рассказал в беседе с «Ведомостями» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
«За такой короткий срок оценить уровень извлекаемых запасов месторождения практически невозможно. Фактически, Турция будет находиться на первом этапе освоения месторождения. Поэтому в данном случае говорить об уровне извлекаемых запасов довольно рано. За месяц нельзя провести полноценную геологоразведку и понять объемы извлекаемых запасов. Эрдоганом не была озвучена глубина, на которой найдено месторождение. Соответственно, мы не можем даже оценить потенциальную себестоимость кубометра, которую начнут добывать не раньше чем через несколько лет», ‒ сказал собеседник.
Фролов также напомнил, что себестоимость кубометра газа вырастет из-за добычи в море. «Добывать газ в море всегда дороже, чем на суше. Если только речь не идет о добыче на северных территориях. У России в этом плане куда больше опыта, поэтому пустить «пыль в глаза» России не получится», ‒ отметил эксперт. По его словам, чтобы судить о прибыльности проекта, необходимо дождаться результатов окончательного аудита месторождения.
Эксперт сообщил, что ежегодно Турция потребляет около 50 млрд кубометров газа, около 90% приходится на трубопроводный газ и 10% ‒ на СПГ. Основные поставщики ‒ это Россия, Азербайджан и Иран. Турция в данный момент держит курс на увеличение потребления из экологичных источников энергии, в том числе СПГ, говорит Фролов. «Но при отсутствии какой-либо конкретной информации о потенциальном месторождении практически невозможно сказать, сможет ли Турция добывать 50 млрд кубометров в год. Соответственно, и невозможно оценить изменение в потреблении Турцией газа в рамках «Турецкого потока», ‒ подчеркнул эксперт.
Несколькими часами ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщал телеканал NTV. По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1». Найденный природный газ можно будет использовать в 2023 г., отметил турецкий президент.
В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.