Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1». Найденный природный газ можно будет использовать в 2023 г., отметил турецкий президент.
«Мы вместе с вами делимся радостной новостью, имеющей историческое значение для нашей страны», ‒ сказал Эрдоган, отметив, что находка является важным элементом развития Турции и имеет большое значение в укреплении независимости страны.
В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.