Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.