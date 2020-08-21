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Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море

Ведомости

Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, крупное месторождение удалось обнаружить с помощью судна «Фатих», которое начало бурение в июле скважины «Туна-1». Найденный природный газ можно будет использовать в 2023 г., отметил турецкий президент.

«Мы вместе с вами делимся радостной новостью, имеющей историческое значение для нашей страны», ‒ сказал Эрдоган, отметив, что находка является важным элементом развития Турции и имеет большое значение в укреплении независимости страны.

В январе этого года Эрдоган совместно с президентом России Владимиром Путиным ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». «Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных