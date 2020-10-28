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В Кремле не увидели потребности в новых мерах поддержки бизнеса

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На данный момент нет необходимости вводить новые меры поддержки российских компаний в связи с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики, экономика работает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, нужно ли сейчас поддержать предприятия или они должны справиться. «Мы говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики — все предприятия и компании работают. Поэтому сейчас пока функционируют и в настоящий момент такой потребности нет», — добавил представитель Кремля.

27 октября аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) заявили, что в ближайшее время практически каждая пятая российская компания не сможет платить налоги из-за финансовых проблем. По данным ФНС, в 2020 г. мерами налоговой поддержки субъекты МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях.

Ранее по теме: Пятой части компаний нечем платить налоги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных