В Кремле не увидели потребности в новых мерах поддержки бизнеса
На данный момент нет необходимости вводить новые меры поддержки российских компаний в связи с пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики, экономика работает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, нужно ли сейчас поддержать предприятия или они должны справиться. «Мы говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики — все предприятия и компании работают. Поэтому сейчас пока функционируют и в настоящий момент такой потребности нет», — добавил представитель Кремля.
27 октября аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) заявили, что в ближайшее время практически каждая пятая российская компания не сможет платить налоги из-за финансовых проблем. По данным ФНС, в 2020 г. мерами налоговой поддержки субъекты МСП и самозанятые воспользовались в 117 500 случаях.