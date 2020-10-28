В Кремле не увидели потребности в новых мерах поддержки бизнеса

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики, экономика работает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, нужно ли сейчас поддержать предприятия или они должны справиться. «Мы говорили, что принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики — все предприятия и компании работают. Поэтому сейчас пока функционируют и в настоящий момент такой потребности нет», — добавил представитель Кремля.