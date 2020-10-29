Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2021 год
Банк России прогнозирует уровень инфляции в России в 2021 году на уровне 3,5-4%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума «ВТБ-Капитал» «Россия зовет!»
«Сейчас мы прогнозируем инфляцию на следующий год на уровне 3,5-4%», — сказала Набиуллина.
Удержать уровень инфляции вблизи цели Центробанку помогло смягчение денежно-кредитной политики, которое началось в середине 2019 года.
«Инфляция реагирует на ставку», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, если бы ЦБ не смягчал кредитно-денежную политику, «инфляция сейчас была бы ниже и был бы существенный риск отклонения инфляции вниз на следующий год».
Председатель ЦБ отметила, что волатильность курса рубля стала меньше влиять не инфляцию. «Сейчас инфляция меньше реагирует на колебания курса, и это наше преимущество в наших условиях. Но тем не менее коэффициент переноса существует. Сейчас где-то по нашей оценке 0,05, а в 2015 году он был в три раза выше», — резюмировала Набиуллина.
На последнем заседании Совета директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.