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Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2021 год

Ведомости

Банк России прогнозирует уровень инфляции в России в 2021 году на уровне 3,5-4%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума «ВТБ-Капитал» «Россия зовет!» 

«Сейчас мы прогнозируем инфляцию на следующий год на уровне 3,5-4%», — сказала Набиуллина. 

Удержать уровень инфляции вблизи цели Центробанку помогло смягчение денежно-кредитной политики, которое началось в середине 2019 года. 

«Инфляция реагирует на ставку», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, если бы ЦБ не смягчал кредитно-денежную политику, «инфляция сейчас была бы ниже и был бы существенный риск отклонения инфляции вниз на следующий год».

Председатель ЦБ отметила, что волатильность курса рубля стала меньше влиять не инфляцию. «Сейчас инфляция меньше реагирует на колебания курса, и это наше преимущество в наших условиях. Но тем не менее коэффициент переноса существует. Сейчас где-то по нашей оценке 0,05, а в 2015 году он был в три раза выше», — резюмировала Набиуллина.

На последнем заседании Совета директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных