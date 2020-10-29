Набиуллина дала прогноз по инфляции на 2021 год

Председатель ЦБ отметила, что волатильность курса рубля стала меньше влиять не инфляцию. «Сейчас инфляция меньше реагирует на колебания курса, и это наше преимущество в наших условиях. Но тем не менее коэффициент переноса существует. Сейчас где-то по нашей оценке 0,05, а в 2015 году он был в три раза выше», — резюмировала Набиуллина.