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Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

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Российская экономика в разы улучшила многие макроэкономические показатели за последние 20 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

«Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях до сотни процентов в год доходило. А сейчас у нас около 4% и держится стабильно. У нас золотовалютные резервы государства были 12 млрд, а внешний долг по-моему исчислялся 136 млрд, что то в этом роде. Безработица была колоссальная. У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика. Как я уже говорил, 585 миллиардов долларов золотовалютных резервов, а совокупные долговые обязательства более чем в два раза меньше. А госдолг вообще 3%. И уровень доходов граждан совсем другой», — сказал Путин. 

Он также отметил, что за 20 лет число людей, живущих за чертой бедности, удалось сократить более чем вдвое. 

«Да, у нас много людей живет за чертой бедности, по последним данным около 20 млн (человек). А в 2000 г. было 42 млн с лишним. В два раза сократилось. И в ближайшие годы сократим еще в два раза, я уверен», — сказал Путин, пояснив, что качество жизни граждан по сравнению с 2000 г. «кардинально отличается». 

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что в России 20 млн человек относятся к категории бедных. В сентябре Росстат сообщал, что по сравнению с первым кварталом число граждан, живущих за чертой бедности, во втором квартале выросло на 1,3 млн человек. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек. Этому способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, говорили в Росстате.

Ранее по теме: Путин назвал невозможным отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных