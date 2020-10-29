Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Российская экономика в разы улучшила многие макроэкономические показатели за последние 20 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».
«Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях до сотни процентов в год доходило. А сейчас у нас около 4% и держится стабильно. У нас золотовалютные резервы государства были 12 млрд, а внешний долг по-моему исчислялся 136 млрд, что то в этом роде. Безработица была колоссальная. У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика. Как я уже говорил, 585 миллиардов долларов золотовалютных резервов, а совокупные долговые обязательства более чем в два раза меньше. А госдолг вообще 3%. И уровень доходов граждан совсем другой», — сказал Путин.
Он также отметил, что за 20 лет число людей, живущих за чертой бедности, удалось сократить более чем вдвое.
«Да, у нас много людей живет за чертой бедности, по последним данным около 20 млн (человек). А в 2000 г. было 42 млн с лишним. В два раза сократилось. И в ближайшие годы сократим еще в два раза, я уверен», — сказал Путин, пояснив, что качество жизни граждан по сравнению с 2000 г. «кардинально отличается».
Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что в России 20 млн человек относятся к категории бедных. В сентябре Росстат сообщал, что по сравнению с первым кварталом число граждан, живущих за чертой бедности, во втором квартале выросло на 1,3 млн человек. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек. Этому способствовало снижение деловой активности в пандемию и, как следствие, снижение реальных денежных доходов, говорили в Росстате.