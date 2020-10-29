Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

«Я уже говорил об этом, у нас инфляция измерялась двузначными величинами, а в некоторых случаях до сотни процентов в год доходило. А сейчас у нас около 4% и держится стабильно. У нас золотовалютные резервы государства были 12 млрд, а внешний долг по-моему исчислялся 136 млрд, что то в этом роде. Безработица была колоссальная. У нас совсем другая страна сегодня и другая экономика. Как я уже говорил, 585 миллиардов долларов золотовалютных резервов, а совокупные долговые обязательства более чем в два раза меньше. А госдолг вообще 3%. И уровень доходов граждан совсем другой», — сказал Путин.