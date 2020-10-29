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Путин назвал невозможным отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия

Ведомости

В ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов будет невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Мы отдаем себе отчет в том, что полностью в ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов не представляется возможным, если не идти по пути резкого и трудноперевариваемого снижения конкурентноспособности», — сказал Путин.

Структура потребления будет меняться, но изменения будут проходить медленно. Президент отметил, что в России следят за этим показателем в других странах, в частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе.

«Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию, имея в виду, что это перспективный рынок», — подчеркнул глава государства.

23 сентября Владимир Путин сообщил о сокращении критической зависимости российской экономики от колебаний на нефтяном рынке. По его словам, в 2021 г. доходы от углеводородов снизятся до одной трети бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных