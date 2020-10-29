Путин назвал невозможным отказ от углеводородов в ближайшие десятилетия
В ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов будет невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».
«Мы отдаем себе отчет в том, что полностью в ближайшие десятилетия отказаться от углеводородов не представляется возможным, если не идти по пути резкого и трудноперевариваемого снижения конкурентноспособности», — сказал Путин.
Структура потребления будет меняться, но изменения будут проходить медленно. Президент отметил, что в России следят за этим показателем в других странах, в частности, в Азиатско-тихоокеанском регионе.
«Мы являемся крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов на рынок Европы. По газу, по-моему, это свыше 70% нашего экспорта приходится на Европу. Но мы расширяем наши поставки и в Азию, имея в виду, что это перспективный рынок», — подчеркнул глава государства.
23 сентября Владимир Путин сообщил о сокращении критической зависимости российской экономики от колебаний на нефтяном рынке. По его словам, в 2021 г. доходы от углеводородов снизятся до одной трети бюджета.