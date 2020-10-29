Цена нефти марки Brent упала ниже $39

Во втором, пессимистическом, прогнозе экономика вернется к докризисным показателям только в районе 2023 г., а цена нефти к 2025 г. достигнет только $59 за баррель. В то же время, согласно идеальной траектории развития мировой экономики, рассчитанной МЭА, без пандемии динамика спроса на сырье должна была довести цену барреля нефти выше $95 к 2025 г.