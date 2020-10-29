Цена нефти марки Brent упала ниже $39
Цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже $39 за баррель впервые со 2 октября, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
По состоянию на 12:10 мск стоимость январского фьючерса Brent снизилась на 1,92% до $38,86 за баррель. Декабрьский фьючерс торгуется еще ниже — по $38,3 за баррель. Январский фьючерс американской WTI упал на 1,88% до $37,01 баррель, а декабрьский стоит $36,66.
В последний раз нефть падала ниже $39 за баррель на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в мире и ожидаемых в связи с этим ограничительных мер в экономике, а также заражения инфекцией президента США Дональда Трампа.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало два прогноза по динамике цен на нефть в ближайшие десятилетия. Согласно оптимистичному прогнозу, в котором правительства смогли справиться с пандемией коронавируса в 2021 г., а также вернуть экономический рост на уровень 2019 г.. цена нефти достигнет $70 к 2025 г.
Во втором, пессимистическом, прогнозе экономика вернется к докризисным показателям только в районе 2023 г., а цена нефти к 2025 г. достигнет только $59 за баррель. В то же время, согласно идеальной траектории развития мировой экономики, рассчитанной МЭА, без пандемии динамика спроса на сырье должна была довести цену барреля нефти выше $95 к 2025 г.