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Цена нефти марки Brent упала ниже $39

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Цена фьючерса нефти марки Brent упала ниже $39 за баррель впервые со 2 октября, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 12:10 мск стоимость январского фьючерса Brent снизилась на 1,92% до $38,86 за баррель. Декабрьский фьючерс торгуется еще ниже — по $38,3 за баррель. Январский фьючерс американской WTI упал на 1,88% до $37,01 баррель, а декабрьский стоит $36,66.

В последний раз нефть падала ниже $39 за баррель на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в мире и ожидаемых в связи с этим ограничительных мер в экономике, а также заражения инфекцией президента США Дональда Трампа.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало два прогноза по динамике цен на нефть в ближайшие десятилетия. Согласно оптимистичному прогнозу, в котором правительства смогли справиться с пандемией коронавируса в 2021 г., а также вернуть экономический рост на уровень 2019 г.. цена нефти достигнет $70 к 2025 г.

Во втором, пессимистическом, прогнозе экономика вернется к докризисным показателям только в районе 2023 г., а цена нефти к 2025 г. достигнет только $59 за баррель. В то же время, согласно идеальной траектории развития мировой экономики, рассчитанной МЭА, без пандемии динамика спроса на сырье должна была довести цену барреля нефти выше $95 к 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных