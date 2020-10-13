МЭА допустило подорожание нефти до $70 за баррель к 2025 году
Стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией. Такая динамика прогнозируется в рамках оптимистичного сценария, следует из долгосрочного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).
«...Covid-19 постепенно берется под контроль в 2021 году, а мировая экономика возвращается к докризисному уровню в том же году. Этот сценарий отражает все объявленные сегодня политические намерения и цели», — говорится в документе. При таком, самом оптимистичном сценарии развитии событий, согласно приложенному графику, цена барреля нефти достигнет $70 к 2025 г.
Второй сценарий, названный «запоздалое восстановление», подразумевает, что экономика вернется к докризисным показателям только в районе 2023 г. «Пандемия знаменует собой десятилетие с самыми низкими темпами роста спроса на энергию с 1930-х годов», — следует из прогноза. В этом случае нефть к 2025 г. дойдет только до $59 за баррель, а до $72 в — 2040 г.
В то же время, согласно идеальной траектории развития мировой экономики, рассчитанной МЭА, без пандемии динамика спроса на сырье должна была довести цену барреля нефти выше $95 к 2025 г. и выше $100 после этого периода.
21 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель. Чуть ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин не видит оснований закладывать в бюджет на 2021–2023 гг. цену нефти выше $43–44 за баррель на фоне медленного восстановления мирового спроса после пандемии. Тогда же глава Минэнерго Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г., а средняя цена барреля в 2021 г. может достичь $65,. В то же время Новак отметил, что более реалистичным считает диапазон $50‒55 за баррель.