МЭА допустило подорожание нефти до $70 за баррель к 2025 году

21 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель. Чуть ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин не видит оснований закладывать в бюджет на 2021–2023 гг. цену нефти выше $43–44 за баррель на фоне медленного восстановления мирового спроса после пандемии. Тогда же глава Минэнерго Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г., а средняя цена барреля в 2021 г. может достичь $65,. В то же время Новак отметил, что более реалистичным считает диапазон $50‒55 за баррель.