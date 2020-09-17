Новак дал прогноз по восстановлению спроса на нефть
Спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г., заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы считаем, что спрос, может быть, к середине где-то следующего года [будет] восстановлен, во II квартале 2021 г., в полном объеме. Изначально оценки были более оптимистичными ‒ примерно I квартал 2021 г.», ‒ сказал Новак. При этом в последнее время, по его словам, наблюдаются предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.
Потребление нефти в мире в настоящий момент составляет примерно 93 млн баррелей в сутки, что на 7% ниже, чем до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. «Как вы знаете, самое глубокое падение было в марте ‒ апреле, доходило до 25%-ного сокращения. То есть примерно уже на 18% рынок восстановился по объемам спроса», ‒ объяснил министр.
Ранее сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин не видит оснований закладывать в бюджет на 2021–2023 гг. цену нефти выше $43–44 за баррель на фоне медленного восстановления мирового спроса после пандемии.