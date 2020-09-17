Новак дал прогноз по восстановлению спроса на нефть

«Мы считаем, что спрос, может быть, к середине где-то следующего года [будет] восстановлен, во II квартале 2021 г., в полном объеме. Изначально оценки были более оптимистичными ‒ примерно I квартал 2021 г.», ‒ сказал Новак. При этом в последнее время, по его словам, наблюдаются предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.