Силуанов не увидел оснований закладывать в бюджет цену нефти выше $43–44
Минфин не видит оснований закладывать в бюджет на 2021–2023 гг. цену нефти выше $43–44 за баррель на фоне медленного восстановления мирового спроса после пандемии, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы здесь не видим каких-либо оснований закладывать более высокие прогнозы цен на нефть, поскольку видим, что мировой спрос на нефть восстанавливается, но не столь высокими темпами, как это могло бы. Поэтому мы заложили, я бы так сказал, умеренно консервативный уровень цены на нефть в прогнозе – это около $43–44 за баррель», – цитирует ТАСС министра.
Силуанов также добавил, что уровень прогнозных цен будет находиться рядом с оценками базовой цены на нефть.
Согласно макропрогнозу ведомства на 2020–2023 гг., среднегодовая цена нефти марки Urals составит $41,8 за баррель в 2020 г., $45,3 за баррель – в 2021 г., $46,6 за баррель – в 2022 г. и $47,5 за баррель – в 2023 г.
Накануне Силуанов рассказал, что Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).