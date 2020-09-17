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Общество / Экономика

Силуанов не увидел оснований закладывать в бюджет цену нефти выше $43–44

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Минфин не видит оснований закладывать в бюджет на 2021–2023 гг. цену нефти выше $43–44 за баррель на фоне медленного восстановления мирового спроса после пандемии, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы здесь не видим каких-либо оснований закладывать более высокие прогнозы цен на нефть, поскольку видим, что мировой спрос на нефть восстанавливается, но не столь высокими темпами, как это могло бы. Поэтому мы заложили, я бы так сказал, умеренно консервативный уровень цены на нефть в прогнозе – это около $43–44 за баррель», – цитирует ТАСС министра.

Силуанов также добавил, что уровень прогнозных цен будет находиться рядом с оценками базовой цены на нефть.

Согласно макропрогнозу ведомства на 2020–2023 гг., среднегодовая цена нефти марки Urals составит $41,8 за баррель в 2020 г., $45,3 за баррель – в 2021 г., $46,6 за баррель – в 2022 г. и $47,5 за баррель – в 2023 г.

Накануне Силуанов рассказал, что Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных