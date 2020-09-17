Силуанов не увидел оснований закладывать в бюджет цену нефти выше $43–44

«Мы здесь не видим каких-либо оснований закладывать более высокие прогнозы цен на нефть, поскольку видим, что мировой спрос на нефть восстанавливается, но не столь высокими темпами, как это могло бы. Поэтому мы заложили, я бы так сказал, умеренно консервативный уровень цены на нефть в прогнозе – это около $43–44 за баррель», – цитирует ТАСС министра.