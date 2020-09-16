Силуанов оценил подорожание сигарет после роста акцизов
Минфин планирует увеличить акцизы на табачную продукцию на 20% в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.
«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% (в 2021 г. ‒ Прим. ред.) с одновременным улучшением администрирования», ‒ сказал Силуанов.
В результате средняя стоимость пачки сигарет может вырасти примерно на 17%, отмечает «РИА Новости». «Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.», ‒ добавил Силуанов.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что роста денежных поступлений в бюджет России можно достигнуть в том числе за счет увеличения платы за пользование природными ресурсами и повышения ставок по акцизам на табак выше уровня инфляции.
Ранее сегодня Силуанов рассказал, что Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)