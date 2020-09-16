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Силуанов оценил подорожание сигарет после роста акцизов

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Минфин планирует увеличить акцизы на табачную продукцию на 20% в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% (в 2021 г. ‒ Прим. ред.) с одновременным улучшением администрирования», ‒ сказал Силуанов. 

В результате средняя стоимость пачки сигарет может вырасти примерно на 17%, отмечает «РИА Новости». «Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.», ‒ добавил Силуанов. 

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что роста денежных поступлений в бюджет России можно достигнуть в том числе за счет увеличения платы за пользование природными ресурсами и повышения ставок по акцизам на табак выше уровня инфляции.

Ранее сегодня Силуанов рассказал, что Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Ранее по теме: В Кремле отреагировали на сообщения о планах повысить акцизы на сигареты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных