В Кремле отреагировали на сообщения о планах повысить акцизы на сигареты
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «нормальным процессом» стремление Минфина, который, по сообщениям СМИ, собирается увеличить акциз на табачную продукцию и повысить налоги на добычу руд и удобрений, найти источники для увеличения доходной части бюджета на фоне пандемии коронавируса и последующего за ней мирового экономического кризиса.
«Ведется экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторяю, решения не принимались на этот счет», – заявил Песков журналистам.
В марте 2019 г. занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не будет корректировать налоговую систему в течение ближайших шести лет. В мае 2018 г. о намерении не увеличивать налоги говорил глава Минфина Антон Силуанов. Комментируя изменения позиции правительства, Песков пояснил, что несмотря на все планы, «есть реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни». Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что всемирная экономическая конъюнктура сейчас носит «достаточно драматический характер», что не может не сказываться на российской экономике.
Утром 16 сентября издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщило, что ведомство предложило повысить акциз на табачную продукцию в 2021 г. на 20% с целью компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса, что может привести к подорожанию сигарет минимум на 20 руб. за пачку. Позже «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написал, что министерство также выступило с инициативой в 3,5 раза увеличить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов.