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«Коммерсантъ»: Минфин планирует повысить налог на добычу руд и удобрений

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Министерство финансов предложило с 2021 г. повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, этот вопрос обсуждался в правительстве.

По словам собеседников издания, проект Минфина предполагает повышение в 3,5 раза налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. Таким образом, ставки налога на добычу твердых полезных ископаемых (НДПИ) предполагается не повышать только для угля, торфа и золота.

С помощью повышения НДПИ на удобрения и руды Минфин хочет дополнительно привлечь в казну 100 млрд руб., отметили собеседники издания. Эксперты, опрошенные газетой, оценивают увеличение платежей затронутого бизнеса на 90 млрд руб. в год. Эти нововведения соответственно могут коснуться компаний, занимающихся разработкой и обработкой таких ископаемых: «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро», «Еврохима».

Ранее сегодня РБК стало известно, что Минфин также предложил увеличить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 г. Ведомство считает, что такая мера необходима для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных