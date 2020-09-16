«Коммерсантъ»: Минфин планирует повысить налог на добычу руд и удобрений

По словам собеседников издания, проект Минфина предполагает повышение в 3,5 раза налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. Таким образом, ставки налога на добычу твердых полезных ископаемых (НДПИ) предполагается не повышать только для угля, торфа и золота.