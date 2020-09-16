«Коммерсантъ»: Минфин планирует повысить налог на добычу руд и удобрений
Министерство финансов предложило с 2021 г. повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их данным, этот вопрос обсуждался в правительстве.
По словам собеседников издания, проект Минфина предполагает повышение в 3,5 раза налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. Таким образом, ставки налога на добычу твердых полезных ископаемых (НДПИ) предполагается не повышать только для угля, торфа и золота.
С помощью повышения НДПИ на удобрения и руды Минфин хочет дополнительно привлечь в казну 100 млрд руб., отметили собеседники издания. Эксперты, опрошенные газетой, оценивают увеличение платежей затронутого бизнеса на 90 млрд руб. в год. Эти нововведения соответственно могут коснуться компаний, занимающихся разработкой и обработкой таких ископаемых: «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро», «Еврохима».
Ранее сегодня РБК стало известно, что Минфин также предложил увеличить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 г. Ведомство считает, что такая мера необходима для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.