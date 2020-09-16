Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

В России с 1 января 2020 г. повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Ставка для сигарет была поднята на 4%. Минздрав также предлагал увеличить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Летом 2019 г. Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия. Это одна из мер, которая, по мнению министерства, позволит сократить употребление табака к 2050 г. до 5% среди населения.