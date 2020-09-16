Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Минфин предложил увеличить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 г. для компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства. Проект правок в Налоговый кодекс одобрили на комиссии по законопроектной деятельности, его рассмотрят на заседании правительства.
«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — сообщил представитель Минфина. По его словам, в последующие годы ставка акциза будет стандартной, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.
Опрошенные РБК эксперты уверены, что такое увеличение акциза приведет к росту цент на сигареты минимум на 20 руб за пачку, средняя цена за пачку таким образом вырастет до 140 руб. По их прогнозам, рынок ждет рост нелегального табака. В этом году потери федерального бюджета из-за контрафактной продукции могут составить 100 млрд руб.
В России с 1 января 2020 г. повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. Ставка для сигарет была поднята на 4%. Минздрав также предлагал увеличить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Летом 2019 г. Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия. Это одна из мер, которая, по мнению министерства, позволит сократить употребление табака к 2050 г. до 5% среди населения.