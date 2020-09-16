Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

В марте 2019 г. занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не будет корректировать налоговую систему в течение ближайших шести лет. В мае 2018 г. о намерении не увеличивать налоги говорил глава Минфина Антон Силуанов. Комментируя изменения позиции правительства, Песков пояснил, что несмотря на все планы, «есть реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни». Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что всемирная экономическая конъюнктура сейчас носит «достаточно драматический характер», что не может не сказываться на российской экономике.