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Правительство поддержало повышение акциза на сигареты

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Увеличение денежных поступлений в бюджет России можно достигнуть в том числе за счет увеличение платы за пользование природными ресурсами и увеличения ставок по акцизам на табак выше уровня инфляции. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства, которое прошло в режиме телеконференции.

«Мы несколько увеличиваем налогообложение по ряду доходных отраслей… предлагаем повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать акцизные ставки на табачную продукцию выше уровня инфляции», – сказал он.

16 сентября РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщило, что ведомство предложило повысить акциз на табачную продукцию в 2021 г. на 20% с целью компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса, что может привести к подорожанию сигарет минимум на 20 руб. за пачку. Позже «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, написал, что министерство также выступило с инициативой в 3,5 раза увеличить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «нормальным процессом» стремление Минфина, который, по сообщениям СМИ, собирается увеличить акциз на табачную продукцию и повысить налоги на добычу руд и удобрений, найти источники для увеличения доходной части бюджета на фоне пандемии коронавируса и последующего за ней мирового экономического кризиса.

В марте 2019 г. занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не будет корректировать налоговую систему в течение ближайших шести лет. В мае 2018 г. о намерении не увеличивать налоги говорил глава Минфина Антон Силуанов. Комментируя изменения позиции правительства, Песков пояснил, что несмотря на все планы, «есть реальность, с которой мы сталкиваемся в жизни». Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что всемирная экономическая конъюнктура сейчас носит «достаточно драматический характер», что не может не сказываться на российской экономике.

Ранее по теме: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных