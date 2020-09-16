Минфин планирует отменить неэффективные льготы по НДПИ

«По налоговой политике мы предусматриваем маневр с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства, снижения страховых взносов, поддержки IT-индустрии, снижения налоговой нагрузки. С другой стороны, мы предлагаем повысить отдачу от сырьевых секторов нашей экономики. Речь идет об отмене неэффективных льгот по НДПИ, о совершенствовании налога на дополнительный доход, увеличении акцизов на табачные изделия и налога на пассивный доход», ‒ сказал министр.