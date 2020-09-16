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Минфин планирует отменить неэффективные льготы по НДПИ

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Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства, которое проходило в режиме телеконференции. 

«По налоговой политике мы предусматриваем маневр с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства, снижения страховых взносов, поддержки IT-индустрии, снижения налоговой нагрузки. С другой стороны, мы предлагаем повысить отдачу от сырьевых секторов нашей экономики. Речь идет об отмене неэффективных льгот по НДПИ, о совершенствовании налога на дополнительный доход, увеличении акцизов на табачные изделия и налога на пассивный доход», ‒ сказал министр. 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Министерство финансов предложило с 2021 г. повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. С помощью повышения НДПИ на удобрения и руды Минфин хочет дополнительно привлечь в казну 100 млрд руб., отметили собеседники издания.

Эксперты, опрошенные газетой, оценивают увеличение платежей затронутого бизнеса на 90 млрд руб. в год. Эти нововведения соответственно могут коснуться компаний, занимающихся разработкой и обработкой таких ископаемых, ‒ «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро», «Еврохима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных