Минфин планирует отменить неэффективные льготы по НДПИ
Минфин планирует внести ряд поправок в Налоговый кодекс и отменить неэффективные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства, которое проходило в режиме телеконференции.
«По налоговой политике мы предусматриваем маневр с точки зрения поддержки малого и среднего предпринимательства, снижения страховых взносов, поддержки IT-индустрии, снижения налоговой нагрузки. С другой стороны, мы предлагаем повысить отдачу от сырьевых секторов нашей экономики. Речь идет об отмене неэффективных льгот по НДПИ, о совершенствовании налога на дополнительный доход, увеличении акцизов на табачные изделия и налога на пассивный доход», ‒ сказал министр.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Министерство финансов предложило с 2021 г. повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. С помощью повышения НДПИ на удобрения и руды Минфин хочет дополнительно привлечь в казну 100 млрд руб., отметили собеседники издания.