Трамп самоизолируется из-за коронавируса у его советницы
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп будут соблюдать карантин после положительного теста на коронавирус у советницы президента Хоуп Хикс. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.
«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш карантин!» — написал Трамп.
О том, что у Хикс обнаружили коронавирус, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, она сопровождала президента во время поездок на дебаты перед президентскими выборами 29 сентября и на митинг в Миннесоте 30 сентября.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.