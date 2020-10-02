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Трамп самоизолируется из-за коронавируса у его советницы

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Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп будут соблюдать карантин после положительного теста на коронавирус у советницы президента Хоуп Хикс. Об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Хоуп Хикс, которая так много работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на COVID-19. Ужасно! Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш карантин!» — написал Трамп.

О том, что у Хикс обнаружили коронавирус, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, она сопровождала президента во время поездок на дебаты перед президентскими выборами 29 сентября и на митинг в Миннесоте 30 сентября.

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных